１８９７年：大韓帝国建国、高宗が皇帝に即位１９２３年：馬山―大阪間の定期航路開設１９４８年：文教部が６・３・３・４学制に改編１９４９年：空軍創設１９８５年：ソウル大の研究チームが韓国初の試験管ベビー出産に成功１９８７年：国会で大統領直接選挙実施のための改憲案可決１９９２年：初の国産潜水艦「李阡」（１２００トン）が進水２００４年：抗日独立運動を支援した故・布施辰治弁護士に日本人初の建国勲章愛族章を叙