中国安徽省で大阪・関西万博のＰＲイベント9日、安徽省合肥市で行われた大阪・関西万博PRイベントの様子。（合肥＝新華社配信）【新華社合肥10月11日】中国安徽省合肥市で9日、2025年国際博覧会（大阪・関西万博）のPRイベントが開かれ、中国国際貿易促進委員会安徽分会（安徽省貿促会）、商工会、企業などの代表約130人が出席した。安徽省貿促会の鄭東濤（てい・とうとう）主任は、省政府が世界的に重要なプラットフォームで