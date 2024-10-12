ＮＹ他市場０時台ダウ平均堅調 NY株式11日（NY時間11:03） ダウ平均42753.96（+299.84+0.71%） ナスダック18334.59（+52.54+0.29%） CME日経平均先物39960（大証終比：+350+0.88%） 欧州株式11日GMT15:03 英FT100 8257.69（+19.96+0.24%） 独DAX 19339.70（+128.80+0.67%） 仏CAC40 7573.57（+31.98+0.42%） 米国債利回り（NY時間11:03） 2年債 3.955（-0.002） 10年債