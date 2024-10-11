小説家の韓江（ハン・ガン）氏が韓国人として初めてノーベル文学賞を受賞した中で、１１日オンライン上では京畿道（キョンギド）教育庁が昨年韓江の小説『菜食主義者』を青少年有害性教育図書に指定して学校図書館から廃棄するように勧告した事実に再び注目が集まっている。これと関連して、ある人が京畿道教育庁に嘆願を提出した。１１日、あるオンラインコミュニティには「京畿道教育庁に『菜食主義者』関連して嘆願を提出した」