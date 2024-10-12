【サイクロンマグナム ポリカボディスペシャル（ARシャーシ） -フルカウルミニ四駆30周年記念-】 10月12日ごろ 発売 価格：1,320円 タミヤは、ミニ四駆「サイクロンマグナム ポリカボディスペシャル（ARシャーシ） -フルカウルミニ四駆30周年記念-」を10月12日ごろに発売する。価格は1,320円。 本商品は、フルカウルミニ四駆の誕生30周年を記