中国、再使用可能な帰還型技術試験衛星の回収に成功11日、内モンゴル自治区の東風着陸場の「実践19号」回収現場。（アルシャー＝新華社配信/王衡）【新華社北京10月11日】中国国家航天局は11日、内モンゴル自治区の東風着陸場で同日、初の再使用可能な帰還型技術試験衛星「実践19号」の回収に成功したと発表した。植物と微生物の育種、自律制御と新技術の検証、宇宙科学実験、公益・文化イノベーション関連の回収すべきペイロー