李強総理、東アジアサミットに出席11日、第19回東アジアサミットに出席した李強総理。（ビエンチャン＝新華社記者/丁海濤）【新華社ビエンチャン10月11日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は11日、ラオスの首都ビエンチャンで第19回東アジアサミットに出席した。