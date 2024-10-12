李強総理、ＥＵ大統領と会談11日、ミシェル議長（左）と握手を交わす李強総理。（ビエンチャン＝新華社記者/丁海濤）【新華社ビエンチャン10月11日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は11日、東アジア協力関連首脳会議出席のため訪れたラオス・ビエンチャンで、欧州連合（EU）のミシェル欧州理事会常任議長（EU大統領）と会談した。李強総理、ＥＵ大統領と会談11日、ミシェル議長と会談する李強総理。（ビエンチャン＝新華社