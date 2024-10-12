スペインメディアの『エル・ディーア・デ・ラ・リオハ』などは11日、東京ヴェルディ、セレッソ大阪、清水エスパルス、ヴィッセル神戸を率いたミゲル・アンヘル・ロティーナ氏がラ・リオハ自治州サッカー連盟会長選挙に立候補するラウール・ルイス氏をサポートすると報じた。現在67歳のロティーナ氏は、レアル・ソシエダやデポルティーボ・ラ・コルーニャなどの指揮を経て、2017年に東京ヴェルディの監督に就任。2019年からは