◆10月12日生まれの著名人◆鹿賀丈史（50年＝俳優）東儀秀樹（59年＝雅楽演奏家）真田広之（60年＝俳優）土屋伸之（78年＝ナイツ）斉藤優（78年＝パラシュート部隊）ともさかりえ（79年＝女優）荻野可鈴（95年＝モデル）石田優美（98年＝NMB48）