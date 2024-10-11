習近平氏、ベトナム共産党政治局員と会見11日、ルオン・クオン氏（左）と握手を交わす習近平氏。（北京＝新華社記者/丁林）【新華社北京10月11日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席は11日、ベトナムのルオン・クオン共産党政治局員・書記局常務と北京の人民大会堂で会見した。習近平氏、ベトナム共産党政治局員と会見11日、ルオン・クオン氏と会見する習近平氏。（北京＝新華社記者/丁林）