【MLB】パドレス0-8ドジャース（10月9日（日本時間10月10日））【映像】大谷、豪快スイング後に“異変”10月9日（日本時間10月10日）に米・カリフォルニア州サンディエゴにあるペトコパークで行われたサンディエゴ・パドレス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が見せた豪快スイング直後のユニークなリアクションが、野球ファンの間で注目を集めている。5-0、ドジャース5点リードの6回