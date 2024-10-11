メゾン マルジェラ(Maison Margiela) 福岡岩田屋が、2024年10月11日(金)、リロケーションオープン。ユニセックスのアイコンバッグ「グラム スラム」の限定モデルを発売する。“クラックペイント”レザーなどの「グラム スラム」バッグメゾン マルジェラの「グラム スラム」は、雲のように柔らかなフォルムと、「カピトンネ」と呼ばれるボタン留めで仕上げられたアイコンバッグ。フランス・マルセイユで生まれた手縫いキルト「マテ