【ニューヨーク時事】週末１１日のニューヨーク株式相場は、米金融大手ＪＰモルガン・チェースの決算内容が好感され、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１８４．８２ドル高の４万２６３８．９４ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５７．６０ポイント安の１万８２２４．４５。