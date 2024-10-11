長年、被爆体験を伝え、核廃絶を訴えてきた「日本被団協」にことしのノーベル平和賞が授与されることが発表されました。広島市役所でノーベル平和賞の発表を待つ日本被団協・代表委員の箕牧智之さん。そして、午後6時。■「ノルウェーのノーベル委員会は2024年の平和賞に日本被団協を選出しました」■日本被団協 箕牧智之代表委員「日本被団協？うわ～～～わ～、これ電話せにゃい