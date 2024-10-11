◆バレーボール▽大同生命ＳＶリーグオープニングマッチ大阪ブルテオン３（２５―１７、２５―１９、２５―２１）０サントリー（１１日、東京体育館）世界最高峰を目指す新リーグの「大同生命ＳＶリーグ」が西田有志を擁する大阪ブルテオン（Ｂ）と高橋藍が加入したサントリーがオープニングマッチで開幕。昨季準優勝の大阪Ｂが昨季覇者のサントリーを３―０で破った。この日チーム最多２１得点の活躍を見せた西田は