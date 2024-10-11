「ＳＶリーグ男子、大阪Ｂ３−０サントリー」（１１日、東京体育館）バレーボールの新リーグ「大同生命ＳＶリーグ」の開幕戦が行われ、パリ五輪代表の西田有志ら擁する大阪ブルテオンが同代表の高橋藍らが所属するサントリーに３−０ストレート勝ちし、歴史的開幕戦を勝利で飾った。西田は１８得点をマークした。西田の妻で、パリ五輪をもって現役を引退した古賀紗理那さんは大阪Ｂのブルーのユニホームを着て観客席から夫の