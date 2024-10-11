『ロード・オブ・ザ・リング』実写3部作の200年前を描く新作長編アニメーション映画『ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い』（12月27日全国公開）の制作報告会見が都内で行われ、日本語吹替版キャスト10名が追加発表された。実写3部作の吹替版に参加していた山寺宏一、大塚芳忠、飯泉征貴、勝部演之も名を連ねている。アニメ「攻殻機動隊」シリーズなどの神山健治監督が、小説「指輪物語追補編」のエピソードを基に、