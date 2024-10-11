【ソウル聯合ニュース】韓国軍合同参謀本部は１１日午後、北朝鮮がごみなどをぶら下げた風船とみられる物体を再び韓国に向けて飛ばしていると発表した。北朝鮮はこの日、韓国が無人機を平壌上空に侵入させたと主張する外務省声明を発表した。風船は北朝鮮に近い京畿道北部や江原道地域に飛んでいく可能性があるとし、落下物に注意するとともに風船を発見しても触れずに軍または警察に通報するよう呼び掛けた。北朝鮮は韓国民間