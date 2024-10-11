俳優の筧利夫（62）が11日、都内で行われた映画「室井慎次 敗れざる者」（監督本広克行）初日舞台あいさつに出席。主演の柳葉敏郎との12年ぶりの再会を振り返り、当時の心境を明かした。1997年の連続ドラマ開始以来、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る大捜査線」シリーズ。筧は新城賢太郎役でテレビシリーズから出演し、柳葉とは長年のタッグとなる。今作で新城は秋田県警本部