ローリエプレスライターのｓｕｍｉｒｅです。連載【コスパ名品リスト】では、ファッション・コスメ・日用品など、価格はお手頃なのに重宝できる名品アイテムをセレクトしてご紹介します！「Heather」では、リボンを付けた愛らしいキャラクターを取り入れたディズニーコレクションを展開♡今回は、その中から注目の3アイテムをご紹介します。 【WEB限定】Disney / リボンデニムジャケット16,500円