国民スポーツ大会（国スポ）のバスケットボール少年男子2回戦が11日、佐賀県唐津市の市文化体育館で行われ、福岡大大濠高と福岡第一高の16歳以下（U―16）の選手で構成する福岡が8強入りした。2回戦で香川に111―73で快勝。本田蕗以（福岡大大濠1年）が第3クオーター（Q）までに32得点し、存在感を示した。試合開始から迫力満点のオフェンスでけん引した。ドリブルからのジャンプシュートでチーム最初の得点を記録するとエン