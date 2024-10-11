ＤｅｌＭａｒＣＯＭＥＤＯＲＹＴＥＲＲＡＺＡの店内イメージ（提供ＨＵＧＥ）ＨＵＧＥ（東京都）は１４日、横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区の複合施設「横浜ハンマーヘッド」（横浜市中区）に、レストラン２店舗をオープンする。スペイン料理の「ＤｅｌＭａｒＣＯＭＥＤＯＲＹＴＥＲＲＡＺＡ（デルマールコメドールイテラッツア）」は、横浜市中央卸売市場本場（同市神奈川区）で仕入れた地元