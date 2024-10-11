【W杯2026アジア最終予選】サウジアラビア代表 0−2 日本代表（日本時間10月11日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）【映像】バズり中！ 鈴木彩艶の「片手フライングセーブ」守備組織では今も世界トップクラスのセリエAで守護神を張る実力をまざまざと見せつけた格好だ。日本代表のGK鈴木彩艶がサウジアラビア代表戦で見せたビッグセーブが、大きな注目を集めている。日本代表が1点で迎えた42分だった。サウジアラビア