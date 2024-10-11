【J3第32節】(長良川)岐阜 2-1(前半0-0)長野<得点者>[岐]西谷亮(63分)、北龍磨(90分+2)[長]忽那喬司(55分)<警告>[岐]遠藤元一(31分)[長]加藤弘堅(52分)観衆:3,220人主審:安川公規