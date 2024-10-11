±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ÄÈà»á¤Ïº¾µ½»Õ¥ì¥Ù¥ë¤Î·ã¥ä¥ÐÃË¤À¤Ã¤¿¡ª 43ºÐ¥Ð¥Ä¥¤¥Á¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æí÷¤·¤¯À¸¤­¤Æ¤¤¤¿»ä¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½Õ¤¬¤­¤¿¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä!?¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¤ª¶â¤È½÷¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¹¤®¤ë¡¢ºÇ°­¤Î¥Ò¥â¥¯¥ºÃË¡×¤È¤ÎÁÔÀä¤Ê1Ç¯´Ö¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¼ÂÏ¿¡ª¥Ò¥â¥¯¥ºÈà»á¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à»ä¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤âÃË±¿¤¬¤Ê¤¤¡£ÀèÆü¡¢¤É¤¦¤¤¤¦½÷À­¤¬°¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«AI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£*