kurayamisakaが、2025年春に東名阪ツアー＜kurayamisaka tte, doko? #5 「つま先から頭の隅に流れるツアー」＞を開催することが発表された。2022年にリリースされた1st EP「kimi wo omotte iru」は、米国の音楽アーカイブサイト「Rate Your Music」で2022年リリースされたEPでトップ10入りを記録しており、2024年の＜FUJI ROCK FESTIVAI’24＞オーディション「ROOKIE A GO-GO」ステージでも記憶に残るパフォーマンスでオーディエン