S.A.R.が、2025年1月10日に東京・WWW Xでワンマンライブ<Return of Kool Theory>を開催する。S.A.R.は、音源のみならず映像、アートワークなどあらゆる制作物を自身で手掛ける6人組のオルタナティブクルー。2024年3月27日に自身初となる1stアルバム『Verse of the Kool』をリリース。Spotify の“Soul Music Japan” ではカバーアーティストを獲得、Apple Music のアルバムチャート(R&B/ ソウル) で4位を獲得。4月27日にはア