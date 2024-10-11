【ソウル聯合ニュース】北朝鮮外務省は１１日夜、「重大声明」を発表し、韓国が３日と９日、１０日の深夜に無人機を平壌市の中区域上空に侵入させ、「反共和国（北朝鮮）政治謀略扇動ビラ」を散布したと主張した。「重大な政治・軍事的挑発行為」と非難し、「南部の国境線付近と大韓民国の軍事組織構造を崩壊させるあらゆる攻撃手段を任意の時刻に直ちに自己活動させる態勢を整える」と警告した。朝鮮中央通信が報じた。声明は「