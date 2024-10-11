［北中米W杯アジア最終予選］日本 ２−０ サウジアラビア／10月10日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム日本代表は現地10月10日に開催された北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３節で、最大の難敵であるサウジアラビアと対戦。MF鎌田大地とFW小川航基のゴールで過去３戦全敗だったアウェーの地で２−０と快勝し、３連勝を飾った。試合前は、サウジとのアウェー戦は「鬼門の地」などと報じられたなか、