笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。10月5日（土）の放送は、東京ガス株式会社 常務執行役員 CDOの菅沢伸浩（すげさわ・のぶひろ）さんをゲストに迎えて、お届けしました。 （左から）菅沢伸浩さん、笹川友里菅沢さんは、慶