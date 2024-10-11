21:00 インド鉱工業生産指数（8月） 予想1.6%前回4.8%（前年比) メキシコ鉱工業生産指数（8月） 予想0.3%前回0.2%（前月比) 予想0.4%前回2.1%（前年比) 21:30 米生産者物価指数（PPI）（9月） 予想0.1%前回0.2%（前月比) 予想1.7%前回1.7%（前年比) 予想0.2%前回0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想2.7%前回2.4%（食品・エネルギー除くコア・