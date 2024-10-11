◆バレーボール▽大同生命ＳＶリーグオープニングマッチ大阪ブルテオン３（２５―１７、２５―１９、２５―２１）０サントリー（１１日、東京体育館）世界最高峰を目指す新リーグの「大同生命ＳＶリーグ」が高橋藍が加入したサントリーと、西田有志を擁する大阪ブルテオン（Ｂ）によるオープニングマッチで開幕。パリ五輪代表同士が激突する注目の一戦で、前身のＶリーグ昨季決勝カードが組まれ、昨季覇者のサントリー