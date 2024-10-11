元ＳＫＥ４８の北野瑠華がこのほど、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。初写真集「触れて、みる?」（白夜書房）の重版をオフショットともに報告した。 【写真】大バズりです！一糸まとわぬ北野瑠華のお気に入りカットです グリーンのニットビキニでピースサインを披露した写真に「写真集重版が決まりました。みんなありがとう！しあわせ！すき！」とコメントを添えて投稿。フォロワーからは「すごい