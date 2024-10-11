モデル・モナ（30）が、婚約者のラグビー選手・アオイ（27）とのセックスレスを告白。恋愛リアリティ番組『テラスハウス』ハワイ編に出演し、同じく同シーズンに出演した関川良と結婚したモデルのフランク奈緒美ロレイン（以下、ナオミ）に、悩みを相談する場面もあった。【映像】元テラハ出身モデルにセックスレスの悩みを告白するモデル美女10月10日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシ