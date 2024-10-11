◆鬼門ジッダで初勝利！「歴代最強」日本代表、歴史的な一戦現地時間10月10日（日本時間11日）、「FIFAワールドカップ26 アジア最終予選」グループCの第3節が行われ、サッカー日本代表はアウェイでサウジアラビア代表と対戦した。【映像】堂安→三笘→守田→鎌田、“美しすぎる”連携から決めた圧巻の先制点会場となったジッダの「キング・アブドゥラー・スポーツシティ」は、サウジアラビア代表にとっての“聖地”。過去14試合で1