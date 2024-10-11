広島テレビの被爆80年に向けた取り組み「ネバーアゲイン」”折り鶴プロジェクト”です。歌手の加藤登紀子さんとともに11月、平和への願いを込めて合唱を披露する中高生が折り鶴に込めた思いを紹介します。福山暁の星女子中学・高校の合唱部は、11月16日に福山市で開かれる歌手の加藤登紀子さんのコンサートに参加します。「はだしのゲン」の作者・中沢啓治さん作詞の「広島愛の川」や、加藤さんの代表曲「百万本のバラ