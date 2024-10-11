福岡、大分、熊本3県を舞台とする国際自転車ロードレース「マイナビツール・ド・九州2024」が11日開幕した。カザフスタンや米国などの海外勢を含む17チームが参加し、初日は北九州市で周回レースがあった。小倉城を周回するコースで力走する選手たち=2024年10月11日午後1時10分、北九州市小倉北区、山本壮一郎撮影国際自転車競技連合（ＵＣＩ）の公認レース。初戦は、小倉城周辺を25周して45キロを走る「小倉城クリテリウム