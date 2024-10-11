NMB48の芳賀礼が、10月9日（水）発売のアイドル誌「BOMB」11月号通常版の裏表紙＆グラビアに登場した。 通常版の裏表紙は芳賀礼（NMB48） 14周年を迎えたNMB48が、30枚目のシングル『がんばらぬわい』を10月9日にリリース。それを記念して、ボム11月号は33ページの大ボリュームでNMB48の表紙巻頭大特集。   いまナンバでもっとも勢いのあるメンバー、芳賀礼がグラビア撮影に初挑戦。加入からまだ約2年の18歳。丈の短いトッ