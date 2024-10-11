11日、都内で行われた映画「室井慎次敗れざる者」初日舞台挨拶に柳葉敏郎、福本莉子、飯島直子らが登場。子役の前山くうが＆こうがを見守る柳葉の目線の優しいこと。自民総裁選、石破茂氏が選出大逆転勝利は「2つのかたまり」新内閣の要職に誰が？小沢仁志からは「ジョニーでいいか？」と、「一世風靡セピア」時代の柳葉の愛称で呼ばれ、どうにも恥ずかしい様子。一緒に仕事をするのは10年ぶりだそう。