【第62回全日本模型ホビーショー】 開催日：10月12日、13日（11日は業者招待日） 会場： 東京ビッグサイト南1、2ホール（東京都江東区有明3-11-1） 入場料： 1,200円（当日券） 1,000円（前売り券） ※中学生以下無料 イベント「第62回全日本模型ホビーショー」にて、東京マルイから新た