2024年10月11日（金）天王洲 銀河劇場にて、『甦夢 THEATRE「黄金仮面―masque doré―」』が開幕し、舞台写真および初日会見でのキャスト、演出家のコメントが公開された。 『甦夢 THEATRE「黄金仮面―masque doré―」』舞台写真 (C)Nelke Planning co.,ltd. (C)Nelke Planning co.,ltd. 江戸川乱歩生誕130年を迎える今年、名作ミステリーを多彩な音楽と共に織りなす令