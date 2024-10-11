ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ëÌ¾¥³¥ó¥Ó2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¾Åç¤Ï¡Ö¡Ø·à¾ìÈÇ ¤­¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿?¡ÙµþÅÔ¥í¥±¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆâÌîÀ»ÍÛ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤­¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡×¤Ï2¿Í¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£2019Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¢±Ç²è¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ïseason2¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Åç¤Ï¡Ö¥·¥í¤µ¤ó¡×¤³¤Èäª