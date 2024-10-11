¶¸¸À»Õ¡¦ÌîÂ¼èßºØ(58)¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¶¸¸À»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌîÂ¼Íµ´ð¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£9Æü¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Íµ´ð¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢25ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥í¥¦¥½¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤ª½Ë¤¤¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Á°È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥­¥ê¥ê¤È¤·¤¿ÈýÌÓ¤ä¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤¿Ä¹¤¤¼ó¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ