俳優の柳葉敏郎（63）矢本悠馬（34）女優の福本莉子（23）らが11日、都内で映画「室井慎次敗れざる者」（本広克行監督）の初日舞台挨拶を行った。この記事の写真を見る1997年にスタートしたドラマ「踊る大捜査線」シリーズに登場する、柳葉演じる室井慎次を主人公とした映画2部作の前編。警察を辞め、故郷へ帰った室井だったが、ある死体の第一発見者となってしまう。12年ぶりの“再始動”のオファーを受けた柳葉は「断ろうと思