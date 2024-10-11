【放送日時】10月11日(金)よる7時00分から7時56分 【番組概要】ゲストの皆様が、気軽に遊びに来てトークやゲームで楽しみ尽くすアットホームバラエティー！楽しく生きるセンスを「ニノさん」オリジナルの形でご紹介！ ＜出演者＞ 【ＭＣ】二宮和也【メンバー】菊池風磨・陣内智則・朝日奈央【ゲスト】Mrs. GREEN APPLE【ＶＴＲ】若井滉斗・藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）・朝日奈央・那須晃行（なすなかにし）