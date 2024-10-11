（ソウル中央社）台湾のトム・リン（林書宇）監督の新作「小雁与呉愛麗」（Yen and Ai-LEE）が、第29回釜山国際映画祭でキム・ジソク賞を受賞した。リン監督は「長編デビュー作からどの作品も釜山国際映画祭で入選し、世界に知ってもらえた」として、同映画祭や映画祭創設メンバーの故キム・ジソク氏に感謝を示した。同賞は2017年に逝去したキム・ジソク氏を追悼するために創設された。長編映画を3本以上手がけたアジアの中堅監督