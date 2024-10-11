米総合格闘技団体「UFC」は12日（日本時間13日）、『UFCファイトナイト・ラスベガス98：ロイバル vs. 平良』を開催。メインカードで6連勝中でフライ級5位の平良達郎が同級1位のブランドン・ ロイバル（米国）と対戦する。勝てば、現王者アレシャンドレ・パントージャ（ブラジル）とのタイトルマッチが濃厚といわれる大事な一戦。悲願の日本選手初のUFC王座獲得に向け、同級1位の強敵に挑む。 ■6連勝中の平良が前王者