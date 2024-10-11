Image: Microsoft Copilotがもっと身近に！今Microsoft（マイクロソフト）は、同社のAIであるCopilotで、どんどんパソコンが進化していることをアピールしています。このほどGagadgetは、WindowsやEdgeブラウザのユーザーでなくても、登録不要でCopilotをフル活用できる「WhatsApp」のアップデートについて報じました。チャットで尋ねるだけでCopilotをフル活用！日本では「LINE」がメッセー