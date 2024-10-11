Amazon プライム・ビデオで生配信ボクシングの7大世界戦興行に出場する選手たちが11日、都内のホテルで会見した。13、14日に東京・有明アリーナで行われる異例の2日連続世界戦興行。13日に2度目の防衛戦を迎えるWBA世界フライ級王者・ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）と、2度目の世界挑戦となるWBO世界ライトフライ級1位・岩田翔吉（帝拳）が意気込みを語った。阿久井は豪華興行で必勝を誓った。同級7位タナンチャイ・チャルンパ